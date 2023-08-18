Coronan a reina del adulto mayor

Nava, Coah.- Con una ceremonia realizada a las afueras de la explanada de la presidencia de Nava, se coronó a la reina del adulto mayor 2023 María Josefina Nuncio Lozoya, quien representará a este municipio en el certamen a nivel estatal.

Esto como parte de las actividades programadas para el mes de agosto, el cual conmemora a todos los ciudadanos de la tercera edad.

“Muy bella noche la de anoche, coronamos a María Josefina Nuncio Lozoya como la Reina del adulto mayor de este año, muchas gracias a todas las participantes, lucieron hermosas, gracias por el ejemplo de autoestima y seguridad que nos motiva e inyecta energía”, declaró la alcaldesa, Pily Valenzuela Gallardo.

Detalló que Jacinta Ponce fue electa como Princesa y Martha Lara González como Duquesa, culminando con esto una ceremonia emotiva para todos los ciudadanos de la tercera edad.

“La elección fue por suerte, tuvimos muchos registros, nos a mucho gusto poder reconocerlos durante todo el mes, este jueves tendremos el concurso de platillos tradicionales y la próxima semana tendremos un día de campo en Palmira y tendrán un viaje a la ciudad de Mazatlán, coordinado por mi esposo Mario Montoya”, finalizó.