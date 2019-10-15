Cortará CFE agua potable en Allende

ALLENDE, COAH. Grave situación es la que vive el municipio de Allende al estar próximos a quedarse sin el servicio de agua potable más de 17 mil usuarios, tras el adeudo millonario que tiene con la CFE de más de un millón de pesos.

Lo anterior es producto de una multa por robo de energía en la planta potabilizadora que dejó la administración del ex alcalde Reynaldo Tapia Valadez alias el “Papis”, tras tener “diablitos” en sus centros de energía, esto declarado por el alcalde Antero Alvarado Saldívar en conferencia de prensa.

Un millón 799 mil pesos, es el ajuste que realizó en el mes de septiembre de este año la Comisión Federal de Electricidad al oficio que se levantó el día 7 de noviembre del 2018, tras haber solicitado la actual administración una revisión en los consumos de energía eléctrica al observar anomalías en las mediciones, detectando este robo al consumo de energía en la planta potabilizadora.

Por ello se levantó el acta 1890/2018 en cumplimiento del artículo 113 de la ley federal de energía que lo marca el delito como robo de energía.

Según revisiones de la misma CFE, denota que existen estas mediciones atípicas del periodo del 31 de enero del 2017 al 30 de septiembre 2018, lo que al alcalde Antero Alvarado señala como absurdo, de que no hayan detectado este delito, más en un servicio comercial como lo es SIMAS por parte de la CFE.

Lo que sí es preocupante es que ya la Comisión Federal de Electricidad solicitó el 25% del pago del adeudo para realizar un convenio en un plazo de 15 días hábiles y no cortar el servicio eléctrico a la planta potabilizadora y financiar a un año el resto.

Dicha situación que es imposible para esta administración, ya que no se cuenta con estos recursos y mucho menos el SIMAS podrá sostener un recargo de más 100 mil pesos mensuales, adicionales al presupuesto de egresos con lo que cuenta actualmente, montos que de pagarlos colapsaría las finanzas del organismo.

Alvarado Saldívar ya informó al ejecutivo estatal sobre el peligro de que en días se queden sin servicio de agua potable más de 17 mil usuarios, asimismo envió los oficios correspondientes a la Federación y Secretaría de Energía para solicitar una prórroga y agilidad en la Fiscalía Anti Corrupción, tras los hechos denunciados de robo de energía que ahora afecta el futuro de muchas familias allendenses.