Crece caudal del arroyo Los Árboles gracias a las lluvias

Zaragoza, Coah.- Después de las lluvias registradas en los Cinco Manantiales, los escurrimientos de las serranías han provocado que ríos y arroyos aumente de caudal, a pesar de estos niveles aún no presentan un riesgo para la ciudadanía de Zaragoza y Villa Unión.

“Como era de esperarse después de 24 horas mantenemos el monitoreo constante, más en el arroyo Los Árboles uno de los que más tomó más agua de su caudal derivado a las lluvias que se han estado presentando en la serranía del Burro”, declaró el titular del departamento de PC y Bomberos, Adalberto Longoria Mares.

Dicho arroyo se ubica en el Ejido Santa Eulalia, en las partes más altas de la serranía de Zaragoza, que colinda con Acuña y Múzquiz, en donde se registraron un poco más de 7 pulgadas de precipitación.

“Hasta el momento no existe riesgo alguno, ya que, debido a la fuerte sequía, esta agua se irá filtrando a la tierra, evitando que llegue a algún lugar poblado o se salga de su cauce”, agregó.