Denuncian CRISIS DE AGUA en Allende: crecen las quejas y no hay soluciones a la vista

ALLENDE, COAH. – A casi seis meses del inicio de la administración de Ricardo Treviño Guevara , el problema del agua potable sigue siendo uno de los principales reclamos ciudadanos , sin que hasta el momento se haya observado una acción clara o efectiva para resolver la crisis hídrica que afecta a miles de familias en el municipio.

Según trabajadores de la dependencia encargada del sistema de agua, las quejas por mal servicio han aumentado hasta en un 65% durante 2025, en comparación con el año anterior. Las denuncias más comunes incluyen fugas constantes , baja presión y la presencia de agua turbia y sucia , que vecinos describen como "agua de chocolate".

Las colonias más afectadas son: Ampliación Allende, Polvorín, Santa Cruz, Ignacio Allende, Santito , y gran parte de la zona poniente del sector centro , donde los residentes han tenido que recurrir a cubetas, garrafones o comprar agua purificada para poder lavar ropa, bañarse o cocinar .

"La situación ya es insostenible. En algunas casas el agua sale negra o con mal olor, y en otras ni siquiera hay presión suficiente para llenar un balde. Ya ha causado enfermedades en los niños", denunció una madre de familia de la colonia Santito.

Pese a que el agua potable es un derecho esencial , no se ha informado de acciones concretas por parte del alcalde para resolver el problema de raíz . Incluso, ciudadanos recuerdan que una empresa privada ofreció una obra millonaria para mejorar el sistema hidráulico meses antes del cambio de administración, pero esta fue rechazada por las autoridades en turno , dejando el tema en el abandono.

"Ni le apuestan ni le invierten al agua. No hay obras, no hay proyectos, no hay nada. Y eso que ya vamos para la mitad del año", lamentó un habitante de la colonia Polvorín.