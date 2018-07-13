Curso vacacional “leo y me divierto”

Allende, Coah.- La Casa de la Cultura de este municipio se encuentra impartiendo el curso de verano titulado “Leo y me divierto”, mediante el cual se pretende fomentar el hábito de la buena lectura entre el público infantil.

El director de la institución, Felipe Urista Dávalos, destacó en entrevista que el curso de verano está diseñado para ser divertido e ilustrativo, en el cual se refuerza la lectura de comprensión y la creatividad visual.

“Todo esto a través de actividades bastante entretenidas para los niños; es un curso que se imparte en las instalaciones de esta Casa de la Cultura los días lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 12:30 del día”, expuso el funcionario.

El curso de verano tendrá una duración de dos meses, y apenas ha iniciado el pasado lunes 9 de julio, por lo que las inscripciones siguen abiertas para que más pequeños de 7 a 12 años de edad puedan incorporarse.

Se imparte en forma gratuita, y lo único que se pide a los niños y niñas es que sean puntuales, así también a los padres de familia que acudan a recogerlos a las 12:30 del día una vez que finalicen sus actividades, indicó Urista Dávalos.