Dama pierde el Control de auto

NAVA, COAH. - Se registró un accidente vial en el bulevar Poniente a la altura de la Unidad Deportiva donde una dama perdió el control de su vehículo tras distraerse al querer agarrar unos documentos en los asientos traseros saliéndose de la carpeta asfáltica y posterior terminar sobre el camellón central impactándose contra un arbotante derribándolo.

La responsable fue identificada como Blanca Xóchitl Sevilla de 35 años residente del municipio y conducía un vehículo tipo Sedan Chevrolet modelo 2002 color arena con placas de circulación FJF 3213 quien no sufrió lesiones solo daños materiales en su auto y daños a propiedad del municipio.

Autoridades acudieron a tomar conocimiento y consignaron el caso con síndico municipal para llegar a un arreglo.