Darán seguimiento a violencia familiar

ALLENDE, COAH. - Son cuatro denuncias de violencia familiar que se les dará seguimiento por parte del Instituto Coahuilense de la Mujer, en coordinación con la Instancia Municipal de la Mujer en este municipio, llevando a las víctimas a interponer su denuncia ante las autoridades, protegiendo su integridad, llevándolas a un lugar seguro fuera del hogar donde estaban sufriendo esta situación.

La Lic. Patricia Ivone López Rocha abogada del Instituto, comentó que estos casos fueron detectados en el módulo que se instaló en la Presidencia Municipal con el objetivo de apoyar a las mujeres con este tipo de casos, además de otras actividades.

Mencionó que los pasos a seguir es asesorarlas jurídicamente y acompañarlas en todo momento hasta finalizar con la diligencia para salvaguardar la integridad de estas damas, que han venido sufriendo este maltrato incluso por años.