Debido a torrencial lluvia del pasado Miércoles cae vivienda antigua

Allende, Coah.- Una vivienda que se hallaba habitada, localizada en la esquina de las calles Independencia e Ignacio Martínez de esta ciudad, sucumbió ante la humedad generada por el torrencial aguacero del miércoles, viniéndose abajo.

El director de Protección Civil, Ramiro González Olivo, informó que fue durante la mañana del jueves que se reportó la caída de una de las paredes de adobe de la antigua construcción; por fortuna los moradores de la casa resultaron ilesos.

“Esta vivienda ya la habíamos notificado en días recientes en el sentido de que estaba no habitable, sin embargo, las familias que ahí residen se mostraron renuentes y no quisieron desalojarla”, expuso el funcionario.

Añadió que se trata de una construcción antigua hecha a base de adobe, que ya presentaba un serio deterioro en su estructura, y aunado a la humedad generada por la lluvia, sucumbió en una de sus paredes.

El domicilio había sido acordonado recientemente por personal de Protección Civil, en señal de que la estructura presentaba riesgo de caer; dos familias habitaban en la antigua vivienda que tenía una división; sin embargo no aceptaban reubicarse.

González Olivo dio a conocer que existen otras tres viviendas antiguas que se han detectado con riesgo de venirse abajo y que no se encuentran habitadas, por lo que se ha programado su demolición en coordinación con la dirección de Servicios Primarios.

Enseres de cocina quedaron al descubierto al venirse abajo la pared de adobe.