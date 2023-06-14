Dejan a oscuras a Zaragoza

Zaragoza, Coah.- Se vieron afectadas las luminarias del ejido Tío Pio de Zaragoza, debido a que amantes de lo ajeno robaron parte del cableado del alumbrado público; dejando el camino que conecta a dicho sector con la carretera numero 29 totalmente a oscuras.

Debido a estas acciones ciudadanos de la localidad, exigieron a las autoridades municipales reforzar la seguridad; ya que se tienen pocas visitas policiacas por la zona, y esta no es la primera vez que ocurre este tipo de robos.

Por su parte las autoridades de seguridad publica comenzaron con las investigaciones correspondientes, para dar con el paradero de los presuntos responsables.

También invitaron a la ciudadanía a estar al tanto de cualquier persona sospechosa, o que se sorprenda vandalizando los espacios públicos.