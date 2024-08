Denuncian deficiencias en atención médica en el IMSS de Nava

Nava, Coah.- Un ciudadano del municipio de Nava denunció al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la falta de personal en la Unidad de Medicina Familiar No. 60, una situación que asegura está afectando seriamente a los pacientes, especialmente a los ancianos y discapacitados. El quejoso relató que, al acudir a la clínica para tratar un problema de incapacidad, fue enviado a la "ventanilla 6", donde no encontró a nadie que lo atendiera. "No había personal en farmacia ni tampoco había ido a trabajar el dentista", señaló, describiendo un panorama de abandono y desatención.

Asimismo, el denunciante destacó que en el consultorio 3 nunca hay doctores fijos. "En siete meses de consultas, me han atendido hasta nueve doctores diferentes. El problema es constante para los ancianos y discapacitados, y cuando se pregunta por la falta de personal, los directivos se enojan", afirmó. El afectado criticó la falta de respuesta por parte de las autoridades de la clínica, quienes no han dado solución ni explicaciones a los problemas planteados. "No es justo que hagan venir a los pacientes una y otra vez sin resolver nada, y encima se molestan cuando preguntamos", dijo. Según el derechohabiente, ha intentado hablar con el director de la unidad en varias ocasiones, pero nunca lo encuentra disponible.

Este tipo de denuncias no son nuevas en la Unidad de Medicina Familiar No. 60 del IMSS en Nava, donde otros derechohabientes también han señalado la falta de personal y el mal trato por parte de los pocos empleados presentes. La situación evidencia la necesidad urgente de una intervención para mejorar las condiciones de atención en el nosocomio y asegurar que todos los pacientes reciban el servicio adecuado.