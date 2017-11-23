Denuncian vecinos de la Felipe Ángeles fuga de agua potable

NAVA, COAH.- Vecinos de la calle General Felipe Ángeles, en la colonia El Chamizal o El Encino, denunciaron gran fuga de agua potable que existe en el lugar, misma que ha sido reportada por más de 3 meses, y las autoridades municipales hacen caso omiso de la misma.

María de Lourdes Aguilar, vecina del lugar, señaló que por más de 3 meses se ha venido reportando la fuga de agua potable, misma que vienen gente de Simas Nava, le toman fotos para el “Feis”, y se van, dejando que el agua siga tirándose, desperdiciándose miles de litros de agua potable.

Asimismo, ayer, José Benavides, dueño de la tienda de abarrotes Doña Nena, señaló que se ha estado reportando la gran fuga de agua potable en la calle General Felipe Ángeles, pero personal de Simas Nava, nada hace al respecto, y el preciado liquido se sigue tirando.

“Pedimos por este medio, que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto, ya que esta fuga está perjudicando la calle pavimentada, que por años peleamos que se pavimentara, y ahora con la fuga de agua potable, tememos que se dañe”, manifestó el locatario.