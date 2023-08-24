Derribó tres árboles tormenta en Allende

Allende, Coah.- Se reportaron cerca de tres árboles caídos en Allende, esto derivado por las copiosas lluvias que se presentaron el pasado martes por la tarde-noche, como parte del remanente de la tormenta “Harold”.

El titular del departamento de Obras Públicas, Reynaldo de la Cruz, indicó que se realizaron estos recorridos a primera hora por indicaciones del alcalde Pepe Díaz Gutiérrez, atendiendo los reportes que la ciudadanía presentó.

“En total hemos recibido tres reportes de caída de árboles y ramas, los cuales se han atendido de inmediato para liberar la vialidades y áreas afectadas, por lo que vemos son ramas que datan de muchos años y que al remojarse cedieron a su propio peso”, declaró.

Añadió que los vientos que se registraron durante la lluvia no fueron tan fuertes como en otras ocasiones, por lo que se puede afirmar que la precipitación pluvial de más de 4 pulgadas fue ante todo benéfica.

“El personal del Municipio se encuentra liberando las vialidades y espacios que se vieron afectados por la caída de ramas y árboles; seguimos a la disposición de la ciudadanía para la atención de cualquier reporte”, subrayó Rivera de la Cruz.