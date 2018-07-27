Desalojan casas antiguas por riesgo de derrumbe

Allende, Coah.- Personal de Protección Civil que dirige Ramiro González Olivo, procedió a acordonar por lo menos tres viviendas antiguas que enfrentan riesgo de derrumbarse, así lo dio a conocer el subdirector de la dependencia, Juan Carlos Martínez González.

Indicó que son casas habitación que ya presentan daño estructural, dos de las cuales ya han sido desalojadas para la propia seguridad de los moradores, ello tras haber efectuado la respectiva inspección por el personal de Protección Civil.

“Son casas que se encuentran localizadas en la zona centro de la ciudad; mientras tanto, continúan los recorridos por otros sectores, a fin de detectar viviendas que tengan mal estado en su estructura y proceder a adoptar las medidas pertinentes”, explicó.

Son casas habitación antiguas que fueron construidas a base de adobe, y que por su deterioro presentan riesgo de derrumbe; es preciso proteger la integridad de la ciudadanía, por ello se procede a su desalojo, apuntó Martínez González.

Se realiza una labor de concientización hacia las familias que habitan en viviendas antiguas y con riesgo de derrumbe, con el objeto de que se reubiquen y con ello pongan a salvo su integridad física.