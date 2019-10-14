Descombran por árboles caídos

NAVA, COAH. - A consecuencia de los fuertes vientos registrados el pasado viernes con el ingreso del frente frío número cuatro, el departamento de Obras Públicas y Servicios Primarios de la delegación Venustiano Carranza se dieron la tarea de atender los reportes de ramas caídas sobre domicilios y arterias.

Néstor Acevedo, delegado del sector, declaró que sí hubo un número considerable de ramas caídas, aunque afortunadamente no dañaron ninguna propiedad, ni tampoco se registraron accidentes o personas afectadas tras este fenómeno meteorológico.

Invitó a la comunidad a que si cuentan con alguna problemática similar lo reporten en la Delegación para darle seguimiento y enviar al personal de Servicios Primarios para realizar la limpieza y retiro correspondiente.