Despojan de puesto de comida a familia

ZARAGOZA, COAH.- Con prepotencia, alevosía y ventaja, despoja presidente municipal de Zaragoza, Leoncio Martínez Sánchez y tesorero municipal Norberto Salazar Valdez, a familia humilde de su puesto de comida.

Lourdes Fuentes Fuentes, propietaria de un puesto de comida ubicado en la plaza principal de Zaragoza por más de 8 años fue despojada de su puesto de alimentos, de donde se mantiene ella y su familia, solo por el gusto del alcalde, declaró la afectada.

Lourdes Fuentes Fuentes dijo tener más de 8 años como propietaria del puesto de comida, y reconoció tener un adeudo de 12 mil pesos con la presidencia municipal de Zaragoza, dinero que he querido pagar y no se le acepta, señalándole que ese puesto de comida ya no se lo darán, ya que será entregado a su antiguo dueño.

Fuentes Fuentes también señaló que el antiguo dueño del puesto, del cual no recuerda el nombre, actualmente vive en los Estados Unidos; —Lo que quiere el presidente municipal, Leoncio Martínez Sánchez, es quitarme el puesto de comida para entregárselo al actual tesorero municipal, Norberto Salazar Valdez, antes de terminar la actual administración municipal quieren quedarse con todo lo que puedan, aunque sea fregando a familias humildes de Zaragoza que trabajamos honradamente—. Finalizo

Lourdes Fuentes Fuentes, dueña del puesto de comida en la plaza principal de Zaragoza, denunció que fue despojada de su puesto de alimentos por el alcalde Leoncio Martínez Sánchez y el tesorero municipal Norberto Salazar Valdez.

Leoncio Martínez Sánchez, alcalde de Zaragoza, despoja a madre de familia de su puesto de comida.

Norberto Salazar Valdez, tesorero municipal de Zaragoza.