Destaca desempeño de empleados municipales

NAVA, COAH. - Luego de encabezar una ceremonia cívica, el alcalde de Nava Sergio Zenón Velázquez Vázquez, acompañado de Gladys Rodríguez Gómez, directora de Recursos Humanos, reconoció a los empleados destacados del mes correspondiente a septiembre, a quienes exhortó a redoblar esfuerzos en beneficio de la ciudadanía.

“Para mi es importante reconocer la labor que realizan tanto personal administrativo, de campo, directivo porque como equipo se están consiguiendo los logros, lo que hemos avanzado es gracias a un trabajo conjunto, me toca ser el portavoz como alcalde, pero hay muchísima gente trabajando a la par de un servidor para que los resultados puedan darse”, aseguró el alcalde.

Dijo que estos trabajadores recibieron un reconocimiento, pero además verán reflejado un estímulo económico en su próximo pago de nómina; estuvo presente también Fortunato Trejo Gutiérrez, secretario del Ayuntamiento; cuerpo edilicio, así como personal administrativo y directivos.