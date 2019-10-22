Destaca en Nava en pago de impuestos

NAVA, COAH. - Gracias a la pronta respuesta de los contribuyentes en el pago de impuestos, el municipio de Nava se ha convertido a nivel Estado en el primer lugar en los porcentajes de recaudación convertidos en obras en beneficio de la comunidad, aseguró el administrador Local de Recaudación en este Municipio, Guadalupe Javier Mendoza Guardiola.

Encabezando la lista de porcentajes con un 77.84% de recaudación de ingresos por conducto de pago de impuestos, Nava es reconocido por el Gobierno del Estado, asimismo en evaluación a nivel municipio también se lleva el primer lugar.

Mendoza Guardiola agradeció públicamente a todos los ciudadanos de Nava que reflejaron su responsabilidad de cumplimiento en pago de impuestos poniendo al municipio en el primer lugar y esto a su vez se verá reflejado en más obras de pavimentación, recarpeteo e introducción de drenaje recalcó el administrador.

Mencionó que programas de regularización tales como “Acércate” han dado buenos resultados, ya que con la cantidad de mil 715 pesos realiza un convenio de su adeudo y deberá esta liquidado antes del 30 de noviembre del presente.

Por otra parte, enfatizó que ya se están infraccionando a los conductores que no se hayan regularizado, esto en operativos que realiza la Fiscalía General de Justicia en coordinación con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes con apoyo de Fuerza Civil Coahuila, se están retirando licencias, tarjetas de circulación, placas o en su caso el auto en caso de no comprobar su legal propiedad.

El administrador Local de Recaudación Guadalupe Javier Mendoza Guardiola invita a la comunidad a aprovechar las facilidades de regularización en adeudos de derechos vehiculares.