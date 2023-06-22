Destaca Nava y Zaragoza en Olimpiada del Conocimiento

Nava, Coah.- Dos alumnos de los Cinco Manantiales recibieron de la mano del gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís, reconocimientos por su destacada participación en la olimpiada de conocimientos nivel primaria.

Se trata de la niña Sofía Elizondo Muñoz de la primaria Miguel Hidalgo turno matutino de Nava, y el niño Carlos Aguirre Sánchez de la escuela Benecio López Padilla de Zaragoza, ambos jóvenes que cursan el sexto año en sus planteles educativos.

Los alumnos recibieron el reconocimiento de manos del gobernador del Estado, y del secretario de Educación Francisco Saracho Navarro, en una ceremonia efectuada en la ciudad de Saltillo.

Nuevamente estos dos municipios se llenan de orgullo al contar con estudiantes destacados, que son un claro ejemplo del trabajo que se realiza dentro de las instituciones educativas de los Cinco Manantiales, en conjunto con los padres de familia.