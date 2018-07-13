Destacan jóvenes Allendenses en béisbol nacional

Allende, Coah.- Los jóvenes Agustín Herrera Zamarripa e Iker Zertuche Facio, han puesto en alto el nombre del municipio de Allende, con su destacada participación de cara al Campeonato Nacional de Beisbol sub 14.

La selección representativa del estado de Coahuila ha logrado el pase a la siguiente ronda del Campeonato Nacional, que se celebra en la Ciudad de México, resaltando el desempeño de los jóvenes beisbolistas allendenses.

La selección de Coahuila destaca entre los 8 mejores equipos que en los próximos días estarán buscando escalar a la fase final del torneo, enfrentándose a los estados de Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas.

Cabe señalar que el equipo que resulte ganador del Campeonato Nacional, estará representando a México en los próximos Juegos Panamericanos.

Los jóvenes Agustín Herrera Zamarripa e Iker Zertuche Facio, están siendo acompañados por su manager Rosendo Herrera Zertuche; el municipio de Allende les ha refrendado su total apoyo al estar participando en esta justa nacional.