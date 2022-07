Dictadura los orilló a migrar

NAVA, COAH. - Domingo Álvarez y Luis Cañizales, empresario y técnico aeronáutico respectivamente, señalaron que, a pesar de tener una posición social destacable, en Venezuela todo se empezó a desmoronar, dejándolos sin recursos y en banca rota, empujándolos a buscar alternativas, incluso abandonar su país.

Después de pasar hambre, desabasto de gasolina, dictaduras, desempleo, inseguridad y el impacto de la pandemia en su país, este par de migrantes decidieron emprender un viaje a pie por el llamado “Sueño Americano”.

Álvarez comentó que en su país era un administrador de empresas y tenía un negocio de hojalatería y pintura muy exitoso, pero a pesar de sobrevivir un año a la pandemia que azotó al mundo, no contaba con el desabasto de gasolina que ocurrió en Venezuela y tuvo desafortunadamente que cerrar su negocio y fuente de recursos.

“Por más que aguante tuve que salir, lo que nos sucedió por la escasez de gasolina no me dejó otra opción más que migrar, y la mejor opción que tenemos es ir a Estados Unidos, ya que en algunos países Latinoamericanos no nos dan esa opción de mejorar nuestra calidad de vida”, agregó.

Por su parte, Luis Cañizales compartió que se dedicaba a la mecánica aeronáutica en la ciudad de Valencia, pero al entrar la pandemia e impedir los vuelos comerciales, la compañía entro en crisis y sin más opción cerró, perdiendo su empleo.

“Básicamente vivíamos con un sueldo base de diez dólares más los bolívares que ganábamos, lo cual no era nada, en Venezuela una canasta de huevos te cuesta 3 dólares y una bola de queso 5, y ya con eso se te va la quincena, de ahí salí a Colombia y después de dos años no pudimos aguantar y fue ahí cuando decidí migrar”, compartió.

Los migrantes indicaron que, Venezuela al ser de uno de los 4 países como Nicaragua, Cuba y Haití, que pueden recibir asilo político sujetos a los reglamentos del país vecino, por cuestiones económicas y políticas, les da una esperanza en su travesía por el sueño americano.

“Al parecer no tenemos ningún problema porque vamos en condición de refugiados, y al ser de un país con una dictadura no nos cierran el paso y el gobierno nos facilitan la entrada, al menos que tengas antecedentes penales o el no demostrar que hay alguien esperándote del otro lado; tenemos que tener una forma de demostrar que tenemos parientes, amigos, vaya un lugar en donde quedarnos”, argumentaron.

Por último, agradecieron a todos los mexicanos, ya que indicaron que México es el único país de Latinoamérica que cuenta con refugios temporales, en donde la gente es más humana y ofrecen agua, comida y un lugar en donde descansar.

“Estamos muy agradecidos con México, de los 7 países en los que hemos estado es el único que nos han brindado una ayuda, nos han trato con calidez, toda la gente de acá tienen un gran corazón, nos apoyan con agua, comida, ropa, medicamentos, básicamente todo; Me imagino que los mexicanos entienden nuestra situación y nos dan este apoyo”.