Disfrutan en Nava de “La Hoguera”

NAVA, COAH. - Como parte de las actividades programadas durante el Festival Internacional de las Artes 2019 “Julio Torri” que promueve el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación con la Casa de la Cultura de Nava, se presentó la puesta en escena “La Hoguera” a alumnos del CBTIS número 239, en el Sindicato Minero de la colonia Bosque de Río Escondido, informó María Eugenia Ramos Zamora.

La directora de la Casa de la Cultura en Nava detalló que esta obra teatral de David Paulet, dirigida por Luis Falcón, perteneciente a la Compañía de Teatro Diáspora logró captar la atención de los alumnos por su contenido dramático.

“Agradecemos al Gobierno del Estado por considerarnos dentro de este programa que fomenta la cultura, el domingo dimos inicio con la presentación de la Rondalla del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña, con una gran respuesta ciudadana”, expresó.

Detalló que este miércoles 16 de octubre se contará con la presentación de Música versátil a cargo de Ensamble Musical de la Casa de la Cultura y Cantantes navenses, a las 7:00 de la tarde en el Centro Histórico y el jueves 17 de octubre se tendrá el concierto de Música Regional con la presentación de Nostalgia con Redova y Sotol también en el Centro Histórico.