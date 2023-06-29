Donan despensas a vecinos de Los Alamos

Morelos, Coah.- Ciudadanos del ejido los Alamos y sectores alejados del municipio de Nava, se vieron beneficiados por el recibimiento de algunas despensas de la canasta básica, de manos de la asociación civil Rancho dos countries.

“Estuvimos caminando a pesar del sol entregando algunas despensas de la canasta básica, cereales, pañales y botellas de agua a todo aquel que lo necesitara, siempre estamos al pendiente de cualquier necesidad que tenga nuestra comunidad y buscamos ayudar a solucionarla”, declaró Debra Martínez, encargada de esta asociación civil.

Compartió que se mantendrán estas acciones, ya que cada cierto tiempo acumulan donaciones para luego salir a las calles de los sectores populares y repartirlos, ayudando con estas acciones a toda la ciudadanía necesitada.