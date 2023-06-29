Contactanos

Coahuila

Donan despensas a vecinos de Los Alamos

De manos de una asociación civil recibieron productos de la canasta básica, pañales y botellas de agua.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 29 junio, 2023 - 10:41 a.m.
Donan despensas a vecinos de Los Alamos
Se entregaron despensas, pañales y botellas de agua.

Morelos, Coah.- Ciudadanos del ejido los Alamos y sectores alejados del municipio de Nava, se vieron beneficiados por el recibimiento de algunas despensas de la canasta básica, de manos de la asociación civil Rancho dos countries. 

“Estuvimos caminando a pesar del sol entregando algunas despensas de la canasta básica, cereales, pañales y botellas de agua a todo aquel que lo necesitara, siempre estamos al pendiente de cualquier necesidad que tenga nuestra comunidad y buscamos ayudar a solucionarla”, declaró Debra Martínez, encargada de esta asociación civil.

Compartió que se mantendrán estas acciones, ya que cada cierto tiempo acumulan donaciones para luego salir a las calles de los sectores populares y repartirlos, ayudando con estas acciones a toda la ciudadanía necesitada. 

  • Donan despensas a vecinos de Los Alamos

    Se mantendrán estas acciones.

  • Donan despensas a vecinos de Los Alamos

    De manos de la asociación civil Rancho 2 countries.

  • Donan despensas a vecinos de Los Alamos

    Se entregaron despensas, pañales y botellas de agua.

  • Donan despensas a vecinos de Los Alamos
  • Donan despensas a vecinos de Los Alamos
  • Donan despensas a vecinos de Los Alamos
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados