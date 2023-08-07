Donan insumos al hospital de Allende

Allende, Coah.- El ministerio Roca de vida a cargo de Jesús Rodríguez, realizó un donativo de artículos de limpieza para el Hospital General del municipio de Allende, con la intención de ayudar a toda la comunidad que requiera de sus servicios.

“Siempre estamos al tanto de las necesidades que existen en nuestra comunidad, sabemos que el hospital nos brinda lo necesario para cuidar de nuestra salud, por lo que estamos muy contentos de brindarles nuestro apoyo”, indicó el ministro.

Se realizó la entrega de varios productos de higiene y limpieza para todas las áreas del nosocomio, entre detergentes, aromatizantes, desinfectantes, alcohol, toallitas húmedas antibacteriales entre otros.