Contactanos

Coahuila

Donan insumos al hospital de Allende

Del ministerio Roca de Vida.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 07 agosto, 2023 - 09:36 a.m.
Donan insumos al hospital de Allende
Se donaron artículos de limpieza.

Allende, Coah.- El ministerio Roca de vida a cargo de Jesús Rodríguez, realizó un donativo de artículos de limpieza para el Hospital General del municipio de Allende, con la intención de ayudar a toda la comunidad que requiera de sus servicios.  

“Siempre estamos al tanto de las necesidades que existen en nuestra comunidad, sabemos que el hospital nos brinda lo necesario para cuidar de nuestra salud, por lo que estamos muy contentos de brindarles nuestro apoyo”, indicó el ministro. 

Se realizó la entrega de varios productos de higiene y limpieza para todas las áreas del nosocomio, entre detergentes, aromatizantes, desinfectantes, alcohol, toallitas húmedas antibacteriales entre otros. 

  • Donan insumos al hospital de Allende

    Esto al hospital general de Allende.

  • Donan insumos al hospital de Allende

    De manos del ministerio Roca de Vida.

  • Donan insumos al hospital de Allende
  • Donan insumos al hospital de Allende
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados