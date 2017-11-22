Donan predio para ser rifado en beneficio de planteles educativos

ZARAGOZA, COAH.- Norberto Manuel de Luna Chavarría, propietario del rancho Tío Tacho de este municipio, formalizó la donación de un predio que será rifado por los planteles educativos de la localidad, a fin de allegarse recursos económicos.

El secretario del Ayuntamiento, Ángel de Jesús Guzmán Suárez, informó que la donación se hizo oficial el pasado 12 de noviembre, tras la realización de la Octava Carrera Ciclista de Montaña, en las inmediaciones del rancho ecoturístico Tío Tacho.

Fue al alcalde Leoncio Martínez Sánchez, quien recibió la carta de intención debidamente notariada de manos de Norberto de Luna, para la donación de un terreno de 306.68 metros cuadrados, ubicado en el fraccionamiento Las Musas de la ciudad de Piedras Negras.

El Ayuntamiento de Zaragoza agradece al noble benefactor, por la entrega de este predio, que será rifado por las instituciones educativas de este municipio, y que tiene un valor estimado de más de 500 mil pesos, expuso el funcionario.

Los directivos escolares ya se organizan para llevar a cabo la rifa, y con ello obtener recursos económicos que les permitan solventar algunas de las necesidades materiales que enfrentan sus planteles, subrayó Guzmán Suárez.