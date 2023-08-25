Contactanos

Coahuila

Donan zapatos a niños de Cinco Manantiales

Para el regreso a clases.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 25 agosto, 2023 - 09:59 a.m.
Donan zapatos a niños de Cinco Manantiales
Cerca de 35 niños se beneficiaron.

Zaragoza, Coah.- Cerca de 35 niños de los Cinco Manantiales se beneficiaron con la donación de zapatos para sus clases presenciales, esto a manos de la asociación civil Rancho dos Countries,  ayudando a las familias que más lo necesitan. 

“Muchas gracias a todos los que no apoyaron en esta noble actividad, pudimos mejorar la calidad de vida de estos jóvenes, que también disfrutaron de un rico helado después de hacer estas compras”, indicó Debra Martínez, coordinadora de esta asociación.  

Agregó que también se han realizado la entrega de útiles escolares, mochilas y loncheras, así como también se han estado entregando despensas a las familias que más lo requieren, en la región de los Cinco Manantiales. 

