Donan zapatos a niños de Cinco Manantiales

Zaragoza, Coah.- Cerca de 35 niños de los Cinco Manantiales se beneficiaron con la donación de zapatos para sus clases presenciales, esto a manos de la asociación civil Rancho dos Countries, ayudando a las familias que más lo necesitan.

“Muchas gracias a todos los que no apoyaron en esta noble actividad, pudimos mejorar la calidad de vida de estos jóvenes, que también disfrutaron de un rico helado después de hacer estas compras”, indicó Debra Martínez, coordinadora de esta asociación.

Agregó que también se han realizado la entrega de útiles escolares, mochilas y loncheras, así como también se han estado entregando despensas a las familias que más lo requieren, en la región de los Cinco Manantiales.