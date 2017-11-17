Ebrio choca y se incrusta en domicilio

ZARAGOZA, COAH.- Un ebrio conductor protagonizó la noche del miércoles un aparatoso accidente en el municipio de Zaragoza, que dejó como saldo cuantiosos daños materiales, informó el titular de Seguridad Pública, Reyes Ivan Olivo Nieto.

Dijo que los hechos sucedieron en la calle V. Carranza, entre Ocampo y Francisco I. Madero, a eso de las 23:20 horas.

Como vehículo probable responsable aparece una camioneta tipo pick up Ford Ránger color gris, modelo 2000, que era conducida por Mario Salinas Méndez, de 20 años de edad, y con domicilio en V. Carranza 507 poniente, en este municipio.

De acuerdo al reporte, el chofer de la unidad probable responsable de nombre Mario Salinas, al circular sobre la calle V. Carranza de oriente a poniente con su camioneta, pierde el control del volante y se estrella contra un vehículo de la marca Dodge tipo Journey color blanco 2012, propiedad de Gloria Elizondo Espinoza de 36 años, con domicilio en calle Victoria número 109.

Agregó que después de estrellarse con dicho vehículo terminó impactando un domicilio localizado sobre la misma calle V. Carranza, marcado con el número 309 y propiedad de Manuel Flores Ávila.

El jefe policiaco dijo que en el lugar de los hechos los policías a su cargo, recabaron la información sobre los daños que se generaron al momento del accidente, mientras que el chofer y los vehículos quedaron a disposición de esta autoridad municipal.

