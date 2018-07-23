El pueblo votó masivo

Allende, Coah.- El alcalde reelecto para el periodo 2019-2021, Antero Alberto Alvarado Saldívar, agradeció el voto de la ciudadanía con un evento musical masivo realizado el pasado fin de semana en la plaza principal.

“Dando las gracias a Allende por la participación del pasado 1 de julio; nosotros hemos buscado la unidad de este pueblo, y este festival de agradecimiento se realiza con ese fin, de reconocer la participación ciudadana en las pasadas elecciones”, dijo.

El primer munícipe convocó a los ciudadanos de su municipio a la unidad, a la paz, a la tranquilidad, porque es la única manera que tienen los pueblos de poder progresar, en forma muy particular el municipio de Allende.

“A seguir trabajando como siempre, y además doblemente comprometido porque hoy más que nunca tenemos que demostrarle a la ciudadanía que queremos realmente su beneficio y brindar ayuda a quienes más lo necesitan”, expresó el edil.

Añadió que se tienen ya programadas algunas obras en pavimento y recarpeteo de calles; asimismo, se contempla el proyecto de instalación de una planta tratadora de aguas residuales, además de la mejora en el servicio de agua potable.