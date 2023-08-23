Embellecen las calles de Nava

Allende, Coah.- Avanzan las acciones de mantenimiento en diferentes calles del municipio de Nava a manos de cuadrillas del departamento de Obras Públicas, donde se aplica pintura en camellones sobre el bulevar Leónides Guadarrama y delimitación de carriles.

Agregó también que cuadrillas de eléctricos trabajaron en la reparación de luminarias sobre las calles E. Carranza esquina con Álamo, donde se reemplazó la conexión dañada.

“Recientemente se conectaron las lámparas en la calzada del Bosque frente a la funeraria, las cuales fueron vandalizadas y donde robaron cableado; por favor cuiden de estas luminarias, son para su seguridad, hay que trabajar en equipo”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.