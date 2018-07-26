Empresas maquiladoras reclutan personal

Zaragoza, Coah.- Durante la presente semana se ha intensificado el reclutamiento de personal masculino y femenino de este municipio, por parte de distintas empresas de la región, así lo dijo la directora de Fomento Económico, Angélica Salinas Lomas.

Indicó que por instrucciones de la alcaldesa Angelita Flores Torres, se brindan las facilidades necesarias a las distintas empresas de la región, para la instalación de sus módulos de contratación en este municipio.

En el edificio de la Casa de la Cultura se instaló el lunes 23 de julio el módulo de contratación de personal de la empresa Hendrickson de la ciudad de Piedras Negras; mientras que este martes acudieron representantes de Industria Vidriera de Coahuila a reclutar personal.

Salinas Lomas agregó que este miércoles 25 de julio se tiene contemplada la visita de representantes de la empresa Littelfuse de la ciudad de Piedras Negras, que acudirán a instalar aquí su módulo de contrataciones.

Asimismo, el jueves 26 de julio le corresponderá a la empresa Magna del municipio de Allende reclutar personal en esta ciudad; entretanto, el viernes se contará aquí con la presencia de representantes de la empresa PKC Group con el mismo cometido.