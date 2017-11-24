En esta nueva administración apoyaremos nuestras tradiciones

VILLA UNIÓN, COAH.- El alcalde electo de Villa Unión, Sergio Cárdenas Chapa, se pronunció a favor de promover y conservar las tradiciones en su municipio, por lo que se estarán apoyando los eventos que año con año se realizan.

Al participar en la acostumbrada cabalgata del ejido Santa Mónica municipio de Guerrero, el edil electo indicó que se trata de un evento ecuestre que año con año se realiza, y que tiene como punto de partida el arco de bienvenida de Villa Unión.

“Para nosotros es un gusto estar participando en este tipo de eventos, que son de corte familiar y campirano; los amigos se reúnen y se fortalecen los lazos de convivencia, al tiempo que tenemos contacto con la naturaleza”, resaltó.

Reconoció a los vecinos del ejido Santa Mónica municipio de Guerrero, quienes de esta forma conmemoran el aniversario de fundación de su comunidad; las cabalgatas sirven para enlazar a los pueblos y fomentar la amistad, puntualizó.

Cárdenas Chapa dio a conocer asimismo que durante las próximas semanas habrán de iniciar los preparativos de la tradicional Cabalgata de Villa Unión, la cual se realizará en el mes de diciembre, evento que como cada año estará apoyando en forma decidida.