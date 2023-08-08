Contactanos

Coahuila

En la recta final curso de verano

Están participando cerca de 175 niños y niñas de Nava.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 08 agosto, 2023 - 10:02 a.m.
En la recta final curso de verano
Fueron cerca de 175 niños los que participaron en estos cursos de verano.

Nava, Coah.- Arranca la recta final de los cursos de verano Santos-Pronnif 2023, se mantienen las actividades deportivas, recreativas y didácticas en las instalaciones de la unidad deportiva “Juan Martínez Pachín”. 

“Los niños cada día están más entusiasmados de estos cursos, ya será este viernes cuando visitemos el estadio Santos Corona en la ciudad de Torreón, por lo que los niños que hayan tenido la asistencia mínima serán los que nos acompañaran”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo. 

Cerca de 175 niños son los que participaron en estos cursos de verano, que se realizaron en organización del Pronnif estatal y los departamentos municipales de Nava. 

  • En la recta final curso de verano

    Para finalizar acudirán al estadio Santos Corona en la ciudad de Torreón.

  • En la recta final curso de verano

    Cerca de 4 semanas duraron estas actividades.

  • En la recta final curso de verano

    Fueron cerca de 175 niños los que participaron en estos cursos de verano.

  • En la recta final curso de verano
  • En la recta final curso de verano
  • En la recta final curso de verano
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados