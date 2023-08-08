En la recta final curso de verano

Nava, Coah.- Arranca la recta final de los cursos de verano Santos-Pronnif 2023, se mantienen las actividades deportivas, recreativas y didácticas en las instalaciones de la unidad deportiva “Juan Martínez Pachín”.

“Los niños cada día están más entusiasmados de estos cursos, ya será este viernes cuando visitemos el estadio Santos Corona en la ciudad de Torreón, por lo que los niños que hayan tenido la asistencia mínima serán los que nos acompañaran”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

Cerca de 175 niños son los que participaron en estos cursos de verano, que se realizaron en organización del Pronnif estatal y los departamentos municipales de Nava.