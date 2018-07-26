Encapuchados se llevan 12 mil pesos y celular de comercio

Nava, Coah.- Dos sujetos armados y encapuchados llegaron hasta el negocio “Botas Galindo” localizado en la calle Allende local 310 A, en el municipio de Nava, y lograron apoderarse de 12 mil pesos en efectivo y un celular, de acuerdo a la versión del encargado del establecimiento de nombre Carlos Villarreal.

Autoridades se entrevistaron con el encargado del establecimiento quien manifestó que al lugar entraron dos personas del sexo masculino encapuchados quienes lo amagaron con un arma de fuego, para posteriormente encerrarlo en el baño, apoderándose del dinero y de un celular, para luego darse a la fuga a bordo de una camioneta que estaba en el lugar, misma que utiliza para trasladarse a trabajar y que es propiedad de Dariela Galindo Gutiérrez, propietaria del negocio.

Se informó que se trata de una unidad Chevrolet Silverado mexicana modelo 1990 con placas 48-013, misma que fue abandonada por los delincuentes cuadras más adelante, por lo que hasta el momento se desconoce el paradero de los responsables de este robo con violencia.

Al lugar del atraco acudieron elementos de la Policía Preventiva municipal, así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) destacamentados en Allende, quienes serán los encargados de realizar las investigaciones del caso.