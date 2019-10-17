Entrega alcalde ultrasonido y medicamento en Nava

NAVA, COAH. - Cumpliendo una vez más con su compromiso en el tema de Salud, el alcalde de Nava Sergio Zenón Velázquez Vázquez realizó la entrega de un ultrasonido y la remesa de medicamento correspondiente a octubre al Centro de Salud, con una inversión municipal total de 71 mil pesos.

“Este aparato de ultrasonido es indispensable para las consultas de control de embarazo y urgencias obstétricas, es por ello que lo estamos entregando hoy; también entregamos el medicamento que mes con mes se otorga a esta Unidad de Salud, con la intención de que los ciudadanos que vienen a consulta también se lleven el medicamento que necesitan”, declaró el alcalde.

Detalló que las consultas médicas se ofrecen los siete días de la semana, las 24 horas, los 365 días del año. “El Centro de Salud cuenta con cinco médicos, nueve enfermeros, una trabajadora social, un dentista y dos nutriólogas, cuyo salario lo cubre la Administración Municipal, seguimos apostándole a la salud porque es lo más importante para el ser humano”.

Resaltó las inversiones que han realizado este año durante su Administración Municipal, entre ellas la entrega de una ambulancia nueva con un valor de más de un millón de pesos, gracias al apoyo de la empresa Constellation Brands; la rehabilitación y equipamiento del área de urgencias, con una inversión de 1.5 millones de pesos; la ampliación del Centro de Salud ubicado en la delegación Venustiano Carranza, con una inversión de 500 mil pesos, entre muchas otras.

Estuvieron presentes Alejandra Rodríguez Delgado, directora de Salud Municipal; Belén Acosta Santoyo, presidenta honoraria del DIF Nava; las regidoras Diana Isela Guardiola Sandoval e Ignacia Aguilar Delgado y Fidencio Guerrero Zamarrón, jefe de enfermeros del Centro de Salud.