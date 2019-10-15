Entrega alcalde Zenón semillas a ejidatarios

NAVA, COAH. Beneficiando a productores del campo de Nava, el alcalde de Nava Sergio Zenón Velázquez Vázquez, hizo la entrega de más de 5 toneladas de semilla de avena subsidiada al 50 por ciento de su valor, para el ciclo otoño-invierno, con una inversión total de 91 mil 530 pesos, refrendando así su compromiso con el campo.

“Hoy durante esta entrega reconocemos la labor de nuestros ejidatarios, son un ejemplo a seguir, gracias a su trabajo, a que deciden apostarle al campo, somos el municipio que ocupa el primer lugar en el estado en producción de grano, con este programa en el que el municipio aporta la mitad y ellos la otra parte, se podrán beneficiar hasta 60 agricultores”, declaró el alcalde.

Dijo que se adquirieron 108 bultos de 50 kilogramos que les permitirá sembrar a cada productor hasta tres hectáreas, “esta cosecha les servirá para alimentar con forraje a su ganado durante el invierno, contribuyendo así con la economía de sus familias”.

Estuvieron presentes Arnoldo Guardiola González, director de Desarrollo Rural; Américo Sánchez, subdirector de la citada dependencia y la ejidataria Irma Ofelia Martínez, quien agradeció al alcalde por mantener el apoyo a los productores del campo.