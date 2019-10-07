Entregan apoyo a adultos mayores

NAVA, COAH. - Cumpliendo con el pago del bimestre agosto- septiembre del programa 68 y más del Gobierno Federal, se entregaron los recursos a todos los beneficiarios inscritos en la Delegación Venustiano Carranza; evento realizado en las instalaciones del DIF de este sector.

En lugar se otorgó este recurso bimestral apoyados por personal del DIF Nava, así como de la comisión asignada por parte de la Federación y cumplir con el programa establecido por el Gobierno Federal Bienestar.

Un aproximado de 200 adultos mayores inscritos son los que acudieron puntuales a la cita con sus respectivos documentos para actualización requerida para comprobar su supervivencia, requisito indispensable en cada entrega de estos recursos económicos.