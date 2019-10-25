Entregan beneficio a 136 familias de Nava

NAVA, COAH. - Gracias al convenio “Vamos a Michas” firmado con el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila, el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez y su esposa Belén Acosta Santoyo, presidenta honoraria del DIF Nava, realizaron la entrega de Despensas Saludables y Apoyo alimentario para niños y niñas a 136 beneficiarios.

“Dentro del convenio “Vamos a michas” que firmamos con el Gobierno del estado, gracias a nuestro gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís también beneficiamos al DIF Municipal, hoy estas personas adquieren estas despensas con un costo simbólico de 30 pesos, pero su valor comercial es de 175 pesos aproximadamente, lo cual significa un ahorro de 145 pesos para cada familia”, declaró el alcalde.

Dijo que se beneficiaron 116 personas con el programa de “Despensas saludables” y 20 menores con el apoyo alimentario para niños y niñas de 0 a 5 años, “entre los productos que incluye esta despensa se encuentra arroz, frijol, avena, nopales, harina integral, aceite, cacahuate, pasta para sopa, leche en polvo, chícharos y zanahorias”.