Entregan despensas para adultos mayores

Nava, Coah.- Se entregan las correspondientes despensas a los adultos de la tercera edad que forman parte del programa “Fortaleciendo al Adulto Mayor”, las cuales contribuyen a la nutrición de ese grupo de ciudadanos que perciben ingresos bajos.

“Este programa ha sido una ayuda para este grupo de adultos mayores, ya que debido a lo costoso que son actualmente los productos de la canasta básica, por lo que brindamos nuestro apoyo por medio de Desarrollo Social a los distintos sectores de la localidad”, declaró la alcaldesa, Pily Valenzuela Gallardo.

Esta entrega se realizó en el auditorio municipal 21 de febrero, y recibieron productos de la canasta básica que se entrega mensualmente.