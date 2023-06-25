Contactanos

Coahuila

Entregan despensas para adultos mayores

La entrega se realizó en las instalaciones del auditorio municipal.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 25 junio, 2023 - 09:53 a.m.
Entregan despensas para adultos mayores
Se benefician cientos de adultos mayores.

Nava, Coah.- Se entregan las correspondientes despensas a los adultos de la tercera edad que forman parte del programa “Fortaleciendo al Adulto Mayor”, las cuales contribuyen a la nutrición de ese grupo de ciudadanos que perciben ingresos bajos. 

“Este programa ha sido una ayuda para este grupo de adultos mayores, ya que debido a lo costoso que son actualmente los productos de la canasta básica, por lo que brindamos nuestro apoyo por medio de Desarrollo Social a los distintos sectores de la localidad”, declaró la alcaldesa, Pily Valenzuela Gallardo. 

Esta entrega se realizó en el auditorio municipal 21 de febrero, y recibieron productos de la canasta básica que se entrega mensualmente. 

  • Entregan despensas para adultos mayores

    Se benefician cientos de adultos mayores.

  • Entregan despensas para adultos mayores

    Despensas correspondientes al mes de junio.

  • Entregan despensas para adultos mayores

    La entrega se realizó en las instalaciones del auditorio municipal.

  • Entregan despensas para adultos mayores
  • Entregan despensas para adultos mayores
  • Entregan despensas para adultos mayores
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados