Entregan reconocimiento a personal destacado en Nava

NAVA COAH. - El alcalde hizo la entrega de reconocimientos al personal de la Administración que se destacó por su buen desempeño durante el mes de junio.

Previa a la entrega, el edil felicitó a cada uno de los empleados destacando el gran compromiso que han venido desempeñando tanto en áreas administrativas como en el campo.

En entrevista, el alcalde resaltó que es muy importante reconocer la buena actitud de los empleados y el compromiso que tienen para realizar sus labores diarias. Mencionó que desde el mes de enero que inició la Administración, han estado reconociendo cada mes a los empleados que destacan por su buen desempeño y actitud de servicio.