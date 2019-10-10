Entregan recursos a los Adultos Mayores

NAVA, COAH. - Se llevó a cabo el pago del bimestre septiembre-octubre del recurso federal del programa del bienestar, para los adultos mayores beneficiarios del municipio de Nava, donde acudieron a un salón de eventos local para cobrar dicho recurso.

Un total de 2,250 pesos, equivalente al pago del penúltimo bimestre se repartió a 260 adultos mayores que contaban con su respectivo holograma, es decir, beneficiarios del desparecido programa federal prospera.

Mayra Méndez, coordinadora de la mesa de atención dijo que en las últimas fechas se registraron 85 más adultos mayores en Nava, esto junto con los censados que ya reciben el recurso por conducto de su tarjeta bancaria donde se deposita su pensión dan un total de más de 550 adultos mayores beneficiados con este recurso federal.

Será hoy cuando los que cobran por timbre postal deberán acudir a telégrafos para obtener su recurso bimestral según declaró la coordinadora de la mesa de atención.