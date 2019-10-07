Entregan sillas de ruedas a niños con discapacidad

MORELOS, COAH. - Una respuesta afirmativa a las gestiones que se realizaron por el Club de Leones de este municipio con la Asociación Cristiana Medico Dental de San Antonio, se logró la donación de sillas de ruedas PCI para pequeños con parálisis cerebral, quienes en compañía de sus familiares las recibieron en un emotivo evento.

Alma Delia Delgado Pérez presidenta del Club dijo que esta acción se logró gracias a la colaboración de la Ventanilla de Salud del Consulado de México en Del Río, ya que por medio de este conducto se pudo estar en contacto con esta Asociación que donó las sillas de ruedas.

Estos equipos coadyuvan a mejorar su calidad de vida de estos pequeños, por lo que es una verdadera muestra de amor de parte de este grupo apoyando al Club de Leones, que, aunque existen aún más peticiones de sillas de ruedas, se trabaja incansablemente para lograr adquirirlas en una forma altruista.