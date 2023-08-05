Entregan útiles escolares en los Cinco Manantiales

Allende, Coah.- Comienza la entrega de útiles escolares en los diferentes municipios de los Cinco Manantiales, a manos de la asociación civil Rancho Dos Countries, la cual comenzó en la colonia Montemayor en el municipio de Allende.

“Todo este fin de semana estaremos recorriendo los Cinco Manantiales, comenzamos el día de hoy en el municipio de Allende, el sábado estaremos en la colonia Lázaro Cárdenas en Nava, después el domingo en el comedor del rancho dos countries de Morelos en punto de la 1 de la tarde, y por último el lunes estaremos en Villa Unión en la plaza principal en punto de las 10 y media”, declaró Debra Martínez.

Estas entregas se realizan en cada ciclo escolar para ayudar a todos los estudiantes de la región en su regreso a clases, donde se entregan mochilas y útiles escolares de manos de esta asociación civil y voluntarios de la región norte.