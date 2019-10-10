Esperan más de 500 fotos en la mega ofrenda municipal

ALLENDE, COAH. - Muy buena respuesta de parte de las familias es la que se ha venido reflejando en la convocatoria que realizó el ayuntamiento para la exposición en la plaza principal de la ofrenda municipal que se llevará a cabo para rendir homenaje a los difuntos en el marco de las tradiciones mexicanas de Día de Muertos.

Se esperan un número mayor de 500 fotografías de familiares de la comunidad de Allende que se están recibiendo con sus respectivos nombres en el departamento de Atención Ciudadana, Maribel Peña, directora de la citada dependencia dijo que se tiene la experiencia del año pasado donde existió mucha aceptación del programa.

Se sigue invitando a la comunidad acuda a esta dependencia ubicada en la presidencia municipal a dejar su fotografía tamaño carta de sus familiares ya finados, a quienes se les rendirá una ofrenda en estas próximas fechas de día de Muertos.