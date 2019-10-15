Esperan se agilice obra en puente

ALLENDE, COAH. Debido a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no agiliza la demolición y reconstrucción del puente que conecta al municipio de Allende con Morelos, existe una pérdida millonaria en ingresos al municipio como al estado en aportaciones fiscales al no tener éxodo comercial de usuarios al municipio de Nava por la falta de acceso por este puente.

“El delegado de la SCT aseguró que a finales de octubre empezará la demolición del puente y empezará su reconstrucción para finalizarlo en el mes de diciembre, esto significará un bloqueo comercial al municipio, tras pasar por este puente más de 20 mil vehículos en esas fechas por el regreso de paisanos con sus familias”, aseveró el alcalde Antero Alvarado Saldívar.

Aunado a este problema, está la rehabilitación de la antigua garita del Km 53, situación que la Federación ha dispuesto que sea Allende el responsable de la mano de obra y Piedras Negras quien destine los materiales para hacerlo, pero hasta el momento no se ha visto interés de empezarlo a rehabilitar, teniendo encima ya el cruce de paisanos ahora en la temporada de la reunión familiar en el día de dar gracias.

Es una situación que deja vulnerable al municipio al colapsar la posibilidad de recibir ingresos por internamiento al país de más de un millón de dólares, según estadísticas de años anteriores donde la federación era responsable de mantener esta garita de revisión.