Este próximo 30 de Julio entrega de Prospera

Nava, Coah.- Todo listo para este próximo 30 de julio, llevar a cabo sin contratiempos, la entrega de apoyos del Programa Federal Prospera en el municipio de Nava.

Sergio ZenónVelázquezVázquez, primer edil navense, señaló que con tiempo se busca mantener los vínculos necesarios con los encargados de los programas federales, para que cuando se realice la entrega de estos programas, sea a la hora y día señalado, no hacer perder tiempo a los beneficiarios de estos programas de la federación.

En Nava, declaró el presidente municipal, lo que buscamos es que simplifiquemos el tiempo de espera de cada uno de los beneficiarios, que en ocasiones sabemos, piden permiso en sus trabajos que tienen, para poder asistir a estas entregas.