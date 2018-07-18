Este próximo Sábado 28 julio segunda noche bohemia

Zaragoza, Coah.- El sábado 28 de julio en la explanada de la Casa de la Cultura de este municipio tendrá verificativo la segunda noche bohemia organizada por la dirección de Arte, Cultura y Tradiciones, así lo informó el titular de la dependencia, Jonathan Eliud Palacios de la Cruz.

Indicó que gracias al apoyo que otorga la alcaldesa Ángeles Eloísa Flores Torres a las actividades recreativas y culturales, será posible llevar a cabo esta segunda noche de bohemia, ahora en una edición karaoke.

“Es un evento que nos ha estado solicitando la ciudadanía en forma constante, debido al buen precedente que dejó la primera noche de bohemia; sólo que en esta ocasión tendremos una nueva modalidad, con la noche de bohemia karaoke”, resaltó el entrevistado.

La invitación se hace extensiva a toda la ciudadanía, a todos aquellos que gusten de cantar, a pasar un rato de diversión en ambiente netamente familiar, en un evento donde se contará con la presencia de algunos invitados especiales.

Las inscripciones están abiertas en la oficina de Arte, Cultura y Tradiciones, únicamente para llevar un control de los participantes en este próximo evento, en el cual podrán incluirse personas de todas las edades; para mayor información podrán marcar el celular 862-102-3725.