Falta a su palabra el Gobierno Federal

ALLENDE, COAH.- Un desplome comercial de un alarmante 60% en las ventas en este municipio es el resultado del total abandono de parte de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al no cumplir con su promesa de diálogo y apoyo en el Congreso y en el Senado de la República sobre el tema de incluir a Allende en los beneficios que otorga ser parte de la Franja Fronteriza, así lo expresó el alcalde Antero Alvarado, quien mencionó que este compromiso se pactó el día de las disculpas públicas a las familias victimas del masacre del 2011.

Se han mantenido pláticas constantes con empresarios locales a consecuencia de convertirse estos en negocios familiares, presentándose el despido de trabajadores, al no haber los ingresos suficientes para mantener sueldos, existe una empresa maquiladora establecida en este municipio que ha mantenido a más de mil familias con el 50% de su salario, obligando a un éxodo masivo a otros municipios en busca de empleo.

El alcalde subrayó que este municipio ha sido afectado por dos éxodos de habitantes, en el 2011 por la inseguridad y en el 2019 por el estado económico generado por el desempleo, por lo que hizo un atento llamado a los legisladores a que tomen en cuenta esta grave situación que se vive.