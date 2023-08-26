Festeja Allende a adultos mayores en el parque Palmira

Allende, Coahuila.- Cerca de 600 adultos mayores de Allende, se reunieron en el parque Palmira del ejido la Luz para celebrar y disfrutar de una sana convivencia en conmemoración del mes del adulto mayor.

De acuerdo al programa de actividad en el Parque Palmira, los adultos mayores se la pasaron bien contentos con una serie de eventos como el canto, la música, bailes, sorteo de premios y regalos, además fueron consentidos con música de mariachi, lotería y también activación física.

Asimismo, se les ofreció una deliciosa comida, y para cuidar de su salud estuvieron siempre al pendiente paramédicos de las distintas ambulancias de Protección Civil en caso de alguna incidencia o eventualidad que afortunadamente no fue necesario.

Al hacer uso de la palabra por la ocasión, el alcalde Pepe Díaz reconoció en cada una de las personas la valiosa aportación al crecimiento de sus familias, en la sociedad y por ser parte de la grandeza de los municipios.

Se comprometió a seguir trabajando por los derechos y el bienestar de ellas y ellos, además agradeció por estar siempre participando en las actividades del DIF junto con su señora esposa.

Los invitó a que sigan disfrutando de esta convivencia y de muchos festejos más que faltan en el presente mes.