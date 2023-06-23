Festeja DIF municipal a papás allendenses

Allende, Coah.- En conmemoración del día del padre, en las instalaciones del DIF municipal de Allende se organizó un evento para celebrar a los grupos vulnerables del adulto mayor, discapacidad, empacadores voluntarios y de los talleres de las instalaciones.

“Tuvimos bailes regionales protagonizados por las parejas del adulto mayor y también una rifa de premios, también sin falta compartimos el pan y la sal con todos los papás y abuelos que nos acompañaron”, declaró el alcalde Pepe Díaz Gutiérrez.

Los obsequios fueron entregados tanto por el alcalde Pepe Díaz Gutiérrez y su esposa Laura Cristina Saldívar Hernández, presidenta del DIF.

También se contó con la presencia de la Señora Turismo Internacional Coahuila 2023, Erika Cavazos, quien compartió felicitaciones a los papás y abuelos en la celebración de su día.

“Para mi es un orgullo todo el esfuerzo y corazón que han puesta para salir adelante en sus diferentes actividades, felicito también al DIF que dirige mi esposa, por atender a todas las personas vulnerables, y ofrecerles estos espacios de convivencia y recreación”, destacó.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF, Laura Cristina Saldívar, agradeció la asistencia de los grupos que atienden y les deseó un feliz día a todos los padres y abuelos. También resaltó la importancia de fomentar los valores familiares y el respeto a los adultos mayores y personas con discapacidad.