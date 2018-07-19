Festejan a secretarias

Zaragoza, Coah.- Al filo de las 12:40 horas del pasado miércoles, tuvo verificativo el festejo en honor a los trabajadores administrativos de distintas dependencias municipales, en conmemoración del Día de la Secretaria.

La contralora municipal Sandra Patricia Pérez Álvarez, dijo en entrevista que la alcaldesa Ángeles Eloísa Flores Torres y su cabildo tuvieron a bien reconocer la labor que desarrollan a diario los trabajadores administrativos.

En las instalaciones de la Presidencia municipal se realizó el merecido festejo, al cual fueron convocados alrededor de 25 trabajadores administrativos de distintas áreas del Ayuntamiento, así como del DIF municipal.

“Reconocemos la labor de las secretarias, pero también de los secretarios, ya que contamos con personal masculino y femenino que realizan su trabajo en forma por demás responsable y profesional”, resaltó la funcionaria.

A los trabajadores administrativos se les brindó una comida, pastel y refresco, además de un significativo arreglo floral a cada una de las secretarias que se hicieron presentes durante el evento.

Se reconoció el profesionalismo de secretarias y secretarios.