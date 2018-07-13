Festejan el día internacional del árbol

Nava, Coah.- Celebra municipio de Nava el "Día del Árbol", un día para reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestras arboledas y bosques.

Se plantaron árboles en diferentes puntos de la plaza principal y un pino italiano frente a la parroquia San Andrés Apóstol.

En representación del alcalde, Sergio Zenón Velázquez, el regidor Carlos Gómez Garza, mencionó que esta fecha es de suma importancia para que todos reflexionemos sobre la importancia de cuidar los árboles, ya que la calidad del aire que se respira depende directamente de la cantidad de árboles que sembramos.

Mario Rosas, titular de Ecología, recalcó que aunque nuestro municipio cuenta con una gran cantidad de árboles, y que representa una importante riqueza natural para los Navenses, es responsabilidad de todos los que lo habitan, protegerlos, cuidarlos e ir plantando más árboles para heredar un Nava mejor para las futuras generaciones.

Durante el evento se invitó a la ciudadanía a seguir plantando árboles así como a cuidar nuestro medio ambiente.

El "Día del Árbol" se celebra en nuestro país desde 1959 cada segundo jueves del mes de julio.